Главу проблемного департамента ЯНАО выберут к середине октября

Дорожные проблемы Ямал придется развивать новому главе дептранса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Имя нового директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО станет известно 16 октября, сообщила пресс-служба ямальского правительства. Конкурс на замещение должности, оставшейся вакантной после увольнения Максима Першикова, пройдет в два этапа, заявки на него будут приниматься еще две недели.

«Мы ищем человека с опытом работы в дорожной сфере, неравнодушного, с успешным управленческим опытом», — приводит пресс-служба слова губернатора Дмитрия Артюхова, настоявшего на открытом конкурсе. На должности ждут человека с активной жизненной позицией, соответствующего квалификационным требованиям и способного применять новые технологии в отрасли.

Первый этап конкурса пройдет дистанционно с 23 сентября по 9 октября, второй, очный, 15 и 16 октября. Претендентам нужно будет защищать собственные проекты развития отрасли в ЯНАО, а также решать профессиональные задачи.

«То, что Артюхов объявляет открытый конкурс, говорит о его больших требованиях, — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией в правительстве. — Опыт открытых конкурсов оказался успешным». У выбранных по конкурсу на Ямале нет «полезных знакомств», к местным подрядчикам проявлять ненужную лояльность интереса у них тоже нет, уверен инсайдер.

По словам собеседника, губернатор хочет поставить точку в вопросах дорожного строительства: обещания людям даны и их надо выполнять. «За последние годы сменилось несколько руководителей департамента транспорта, и ни один не одолел эту проблему, — рассказал источник. — Поэтому отбор будет очень серьезный».