06 сентября 2020
05 сентября 2020
04 сентября 2020

Главу проблемного департамента ЯНАО выберут к середине октября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, грейдер, урал, дорожные работы, строительство, м5, новая дорога, автомобильная дорога, ремонт дорог
Дорожные проблемы Ямал придется развивать новому главе дептранса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Имя нового директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО станет известно 16 октября, сообщила пресс-служба ямальского правительства. Конкурс на замещение должности, оставшейся вакантной после увольнения Максима Першикова, пройдет в два этапа, заявки на него будут приниматься еще две недели.

«Мы ищем человека с опытом работы в дорожной сфере, неравнодушного, с успешным управленческим опытом», — приводит пресс-служба слова губернатора Дмитрия Артюхова, настоявшего на открытом конкурсе. На должности ждут человека с активной жизненной позицией, соответствующего квалификационным требованиям и способного применять новые технологии в отрасли.

Первый этап конкурса пройдет дистанционно с 23 сентября по 9 октября, второй, очный, 15 и 16 октября. Претендентам нужно будет защищать собственные проекты развития отрасли в ЯНАО, а также решать профессиональные задачи.

«То, что Артюхов объявляет открытый конкурс, говорит о его больших требованиях, — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией в правительстве. — Опыт открытых конкурсов оказался успешным». У выбранных по конкурсу на Ямале нет «полезных знакомств», к местным подрядчикам проявлять ненужную лояльность интереса у них тоже нет, уверен инсайдер.

По словам собеседника, губернатор хочет поставить точку в вопросах дорожного строительства: обещания людям даны и их надо выполнять. «За последние годы сменилось несколько руководителей департамента транспорта, и ни один не одолел эту проблему, — рассказал источник. — Поэтому отбор будет очень серьезный».

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...