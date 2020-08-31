Глава самого проблемного департамента ЯНАО ушел в отставку

Максим Першиков ушел в отставку после большой поездки губернатора ЯНАО Фото: Елена Федорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков ушел в отставку. О его уходе заявил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с журналистами по итогам поездки по округу. Как сообщили источники URA.RU в ямальском правительстве, увольнение Першикова напрямую связано с тем, что увидел глава региона во время своего турне.

«Сейчас будет открытая конкурсная процедура. Пока будет исполнять обязанности первый заместитель, — заявил Артюхов на встрече с журналистами по итогам поездки. — Я не удовлетворен тем, что я увидел [в ходе поездки]. Есть объективные причины, мы понимаем — коронавирус, но есть недостаточная динамика и недостаточный контроль. Мы об этом говорили в прошлом году. В этом году я не увидел существенных изменений. Значит, нужно принимать другие решения».

Собеседники URA.RU в окружном правительстве отмечают, что отставка Першикова не была спонтанной. «Решение принято Артюховым спокойно и взвешенно. Глава региона дал чиновнику целый год для эффективной настройки работы в сфере дорожного хозяйства, ведь итоги поездки в 2019 году по дорогам Ямала вскрыли все проблемы дорожного хозяйства», — пояснил высокопоставленный чиновник администрации.

Артюхов не раз заявлял об объективных причинах качества строительства и ремонта дорог — климатические условия, вечная мерзлота, особенности почвы. Он публично отмечал неудовлетворительную работу дорожников на отрезке Пуровск — Коротчаево, где выравнивают 26 километров плит и лишь три из них успевают сделать в асфальте. О сложной ситуации на этом стратегическом отрезке трассы Сургут — Салехард Артюхову не раз писали пользователи социальных сетей.

В августе губернатор ЯНАО совершил большую поездку по округу на автомобиле. За рулем он преодолел более 2 тысяч километров.