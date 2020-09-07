В Екатеринбурге больных COVID вдвое больше официальной статистики

Количество заболевших оспаривают источники в медицинской среде Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге число заболевших за прошедшую неделю почти вдвое выше, чем сообщалось в официальной статистике регионального штаба. Об этом свидетельствует документ из регионального минздрава (имеется в распоряжении URA.RU).

Согласно данным документа, за неделю с 31 августа по 6 сентября в Екатеринбурге заболело более 720 человек. Коэффициент распространения коронавируса, который в конце августа снижался до 0,9 вырос до 1,17. При этом, согласно официальной статистике, за неделю в Екатеринбурге заболело 398 горожан.

В пресс-службе регионального штаба по борьбе с коронавирусом заявили, что данные о 720 заболевших в Екатеринбурге не соответствуют действительности. «Просим вас ориентироваться на статистику лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, формируемую профильными ведомствами, имеющими доступ к полноценным официальным данным об уровне заболеваемости», — прокомментировали заявление в штабе.

По официальным данным штаба по борьбе с коронавирусом, на 7 сентября заболели коронавирусом 63 жителя Екатеринбурга. За предыдущую неделю число заболевших варьировалось от 49 до 74 человек.