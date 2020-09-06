Офицер Росгвардии обвиняется в изнасиловании ребенка в Перми

Преступление было совершено в Орджоникидзевском районе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Офицер Росгвардии в Перми задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего. Об инциденте URA.RU сообщил источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией. По его словам, преступление было совершено военнослужащим в Орджоникидзевском районе города.

«Обвиняемый в преступлении, совершенном по отношению к несовершеннолетнему, проходил службу на Дальнем Востоке. В Пермском крае военнослужащий Росгвардии находился в отпуске», — отметил источник. Он уточнил, что подозреваемый в совершении преступления имеет звание лейтенанта.

По данному факту Военно-следственный отдел СКР по Пермскому гарнизону возбудил уголовное дело, подозреваемый задержан. В пресс-службе Росгвардии РФ агентству подтвердили информацию о задержании росгвардейца.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае доказательства вины военнослужащего он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Командование окажет всестороннюю помощь следствию в сборе объективной информации по данному факту», — подчеркнули в Росгвардии.