Многодетную семью в Кургане лишили соцпомощи из-за коронавируса

Семье с ребенком-инвалидом отказали в соцподдержке после получения единовременных выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Многодетной семье с ребенком-инвалидом из Звериноголовского района Курганской области отказали в заключении соцконтракта по трудной жизненной ситуации. Доходы членов семьи оказались выше прожиточного минимума после получения единовременных выплат, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU рассказала мать четырех детей Мария Сухнева.

Старшая дочь женщины — инвалид-колясочник. Муж после ДТП получил инвалидность и остался без работы. «Я попадала заявление на соцконтракт по трудной жизненной ситуации. В соцконтракте мне отказали, так как доход за последние три месяца превысил прожиточный минимум. В доход были посчитаны федеральные выплаты, которые являются единовременными», — пояснила Сухнева.

Она подсчитала, что с учетом пенсии по инвалидности, пособия по уходу за ребенком-инвалидом и других ежемесячных выплат доходы семьи составляют 58290 рублей в месяц — менее 10 тысяч рублей на одного человека. «У меня теперь вопрос, почему единовременные выплаты вошли в расчет среднедушевого дохода? При каких-то выплатах пенсии и пособия не считаются доходом. В других случаях доходом являются абсолютно все выплаты семье», — рассказала Сухнева.

Получить оперативные комментарии в региональном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU не удалось. В ведомство направлен письменный запрос.