07 сентября 2020
06 сентября 2020
05 сентября 2020

Многодетную семью в Кургане лишили соцпомощи из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, зарплата, пенсия, мелочь, монеты, бюджет, доходы, финансы, банкноты, деньги, рубли, накопления, сбережения, средства
Семье с ребенком-инвалидом отказали в соцподдержке после получения единовременных выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Многодетной семье с ребенком-инвалидом из Звериноголовского района Курганской области отказали в заключении соцконтракта по трудной жизненной ситуации. Доходы членов семьи оказались выше прожиточного минимума после получения единовременных выплат, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU рассказала мать четырех детей Мария Сухнева.

Старшая дочь женщины — инвалид-колясочник. Муж после ДТП получил инвалидность и остался без работы. «Я попадала заявление на соцконтракт по трудной жизненной ситуации. В соцконтракте мне отказали, так как доход за последние три месяца превысил прожиточный минимум. В доход были посчитаны федеральные выплаты, которые являются единовременными», — пояснила Сухнева.

Она подсчитала, что с учетом пенсии по инвалидности, пособия по уходу за ребенком-инвалидом и других ежемесячных выплат доходы семьи составляют 58290 рублей в месяц — менее 10 тысяч рублей на одного человека. «У меня теперь вопрос, почему единовременные выплаты вошли в расчет среднедушевого дохода? При каких-то выплатах пенсии и пособия не считаются доходом. В других случаях доходом являются абсолютно все выплаты семье», — рассказала Сухнева.

Получить оперативные комментарии в региональном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU не удалось. В ведомство направлен письменный запрос.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...