Гангстер на пенсии дал Ефремову 5 советов по поведению в колонии

Бывший криминальный авторитет, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский дал актеру Михаилу Ефремову несколько советов о том, как вести себя в исправительной колонии.
«Первое. Уважать сокамерников и не кичиться своей известностью и избранностью. Второе. Не поддаваться на провокации сотрудников, которым будет по кайфу с ним забухать. Вообще я лично считаю, что для Ефремова срок — это шанс „отсохнуть“ от водки и стать человеком. <…>. Третье. Бросить курить. Четвертое. Продемонстрировать повышенную, может быть даже немного наигранную чистоплотность. Пятое. Не пропускать прогулок», — сказал Орский в беседе с «Московским комсомольцем».
Собеседник издания считает, что в камере Ефремова, скорее всего, не будет «блатных» или придерживающихся понятий людей. Вероятнее всего, актер будет сидеть с «первоходами-ботаниками». Бывший следователь по особо важным делам, побывавший в роли заключенного, Андрей Гривцов, в свою очередь, посоветовал Ефремову не конфликтовать с сокамерниками и администрацией, беречь здоровье и не отказываться от работы.
В июне Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого погиб. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Артиста хотят приговорить к 11 годам лишения свободы. Приговор, как напоминает RT, огласят 8 сентября.
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