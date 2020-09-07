Минздрав России объяснил рост смертности в пандемию

Рост смертности в России во время пандемии связан как с коронавирусом, так и с другими заболеваниями. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РФ.
«Увеличение смертности среди населения в период пандемии COVID-19 связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний», — отмечает глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он отметил, что процесс определения причины смерти может занимать длительное время, по его окончании статистические данные повторно уточняются. Мурашко уточнил, что такие подходы действуют не только в пандемию, но и в «мирное время». По словам министра, статистический учет случаев смерти в стране проводится строго в соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней. Михаил Мурашко отметил, что озвученные ранее в Росздравнадзоре информация об искажении смертности не основана на статистических данных, а была получена в ходе проверок отдельных больниц.
Ранее специалисты Росздравнадзора выявили неточности в статистике по смертности от коронавирусной инфекции, передает «Федеральное агентство новостей». По словам главы ведомства, были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от коронавируса, а были те, в которых «практически ноль преподносился как смертность от инфекции».
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