В России предложили освободить часть самозанятых от налогов

Самозанятых с низким заработком хотят освободить от налога на доходы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Госдуме предложили не взимать налоги с самозанятых, если их доходы не превышают прожиточный минимум. Об этом рассказал один из авторов инициативы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа.

«Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум», — цитирует Чепу РИА «Новости». По словам депутата, деньги таким гражданам понадобятся на развитие бизнеса и им надо дать возможность встать на ноги.

В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоге для самозанятых. Под определение самозанятых попадают те граждане, которые работают «на себя», а также те, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Согласно новым правилам, они освобождаются от уплаты НДФЛ (13%) на ближайшие 10 лет. Вместо этого самозанятые должны отчислять в бюджет 4% от своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами.

Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн человек, пишет RT. С момента запуска эксперимента в январе 2019 года его участники вывели из серой зоны более 130 млрд рублей доходов и заплатили 3,5 млрд рублей налогов.