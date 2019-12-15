Путин одобрил новый налог, важный для уральцев

Владимир Путин подписал новый закон Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о включении дополнительно 19 российских регионов, в том числе уральских, в эксперимент по налоговому режиму для самозанятых. Закон вступит в силу 1 января 2020 года, сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в Федеральный закон от 27 ноября 2018 года изменения», — сказано в документе. С 1 января новые налоговые правила заработают в регионах Урала: в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также на территории Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Югры.

Также к эксперименту подключатся Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская и Ленинградская области. Помимо этого, налог для самозанятых начнет действовать в Санкт-Петербурге, Красноярском крае и в Башкирии.

Подобный налог был введен в нескольких регионах России в качестве эксперимента. Порядка 260 тысяч жителей Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана зарегистрировались в качестве самозанятых.

Под определение самозанятых попадают те граждане, которые работают «на себя», а также те, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Согласно новым правилам, они освобождаются от уплаты НДФЛ (13%) на ближайшие 10 лет. Вместо этого они должны отчислять в бюджет 4% от своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами.