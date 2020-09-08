Челябинские олигархи помирились с пермским бизнесменом

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) отозвал иск к фирме «Микросилика» (Пермь). Арбитражный суд Пермского края, где проходил процесс, закрыл производство по делу. ЧЭМК пытался взыскать 74 млн рублей с фирмы, принадлежащей пермскому бизнесмену Владимиру Матыцыну.
Согласно базе данных суда, 4 сентября в суд поступило ходатайство от ЧЭМК об отказе от иска к «Микросилике». «О прекращении производства по делу», — говорится в документе от 7 сентября. Полный текст постановления еще не выложен.
«Микросилика» была создана в 2013 году, 50% долей принадлежало ЧЭМК и столько же Матыцыну. В декабре 2019 года ЧЭМК вышел из состава учредителей фирмы, передав доли Матыцыну и, согласно базе данных суда не получив денег за свою долю. Комбинат подал на фирму в суд. «На одном из этапов стороны обо всем договорились, финансовые вопросы улажены», — сообщил URA.RU источник в ЧЭМК. В пресс-службе ЧЭМК от комментариев воздержались. Получить комментарий Матыцына не удалось.
«Микросилика» регистрировалась как официальный дилер группы предприятий «Урало-Сибирской металлургической компании» («УСМК»), которая, как и ЧЭМК, на тот момент принадлежали семьям челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова. К рассмотрению иска в Перми Аристов и Антипов разделили активы. ЧЭМК и все, что связано с металлургией, отошло к Антипову.
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