Челябинские олигархи Аристов и Антипов требуют миллионы с пермяка

Александр Аристов (на фото) и Юрий Антипов пытаются взыскать деньги с бывшего партнера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Челябинский электрометаллургический комбинат, собственниками которого являются бизнесмены Александр Аристов и Юрий Антипов, требуют 74 млн рублей с пермского бизнесмена Владимира Матыцына. Иск подан к его фирме «Микросилика», где у ЧЭМК ранее было 50% доли. Дело рассматривается в Арбитражном суде Пермского края.

«Истец обратился с иском к ответчику о взыскании 73 690 500 рублей действительной стоимости доли», — говорится в заявлении, выложенном на сайте суда. Еще 412 тысяч рублей ЧЭМК взыскивает как пеню за пользование чужими средствами.

«Микросилика» создана и зарегистрирована в Перми, на паях с Матыцыным, летом 2013 года как официальный дилер группы предприятий «Урало-Сибирской металлургической компании». «УСМК» — основной актив семей Аристовых и Антиповых. Согласно сервису СБИС, ЧЭМК вышло из состава учредителей ООО «Микросилика» 11 декабря 2019 года. За Матыцыным осталось 50% доли, а доля ЧЭМК перешла в собственность «Микросилики».

«Матыцын не выплатил ЧЭМК за его долю», — сообщил URA.RU источник в окружении Аристова и Антипова. В пресс-службе бизнесменов от комментариев воздержались. Связаться с представителями Матыцына не удалось. Сам Матыцын считается одним самых непубличных бизнесменов в Перми. В его собственности находится 27 активов, самым крупным из которых является фирма «Нефтехимснаб».

Иск ЧЭМК к пермской фирме одно из последних совместных мероприятий Аристова и Антипова. В настоящее время происходит раздел активов между двумя бизнесменами. Сделки будут завершены в сентябре.