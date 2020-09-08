Суд признал Ефремова виновным в ДТП

Михаил Ефремов признан виновным в ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП. Оглашение приговора проходит в Пресненском районном суде Москвы.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»)», — цитирует РИА «Новости» судью. Ранее в ходе судебного заседания, прошедшего 3 сентября, актер признал свою вину, хотя до этого он неоднократно заявлял о том, что ничего не помнит о происшествии.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водитель автомобиля Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков. Обвинение запрашивало для артиста 11 лет колонии общего режима. По прогнозу адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, Ефремов получит от шести до восьми лет колонии общего режима.Ранее защита попросила назначить Ефремову «справедливый приговор, не связанный с лишением свободы», пишет RT.