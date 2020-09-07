Сына челябинского депутата обвиняют в стрельбе по людям

Семья депутата Валерия Филиппова (на снимке) известна в районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сына депутата Заксобрания Челябинской области Валерия Филиппова Артема Филиппова обвиняют в стрельбе по машине с людьми. Об этом URA.RU сообщили читатели, жители села Мордвиновка Увельского района. Инцидент произошел 23 августа вечером.

Группа местных жителей собирала грибы в лесу и люди уже уезжали на «ВАЗ-2106», когда за ними погнался внедорожник «Тойота Хай Люкс», в которой были Филиппов-младший и местный предприниматель Сергей Сумин. «Когда сравнялись с нами, стали стрелять в нас из нарезного оружия с оптическим прицелом. К счастью не попали, но у машины пробито колесо, поврежден тормозной барабан. Мы, естественно, остановились», — рассказывает URA.RU один из читателей.

Далее, по словам жителей, из внедорожника выскочил Артем Филиппов. Угрожая ружьем, он заставил людей выйти из ВАЗ-2106. «Был в нетрезвом состоянии и ударил двоих из нашей компании прикладом», — рассказывают читатели. Его возмутило, что «шестерка», якобы, проехала по посевам Сумина. Читатели уверяют, что на поле не выезжали. Филиппов и Сумин сами вызвали полицию и спрятали винтовку, хотя пассажиры «шестерки» показали силовикам поврежденные диски. Они также подали заявления в полицию на Филиппова, у URA.RU есть копии документов. По словам авторов заявлений, семья Филипповых пытается оказать на них давление.

Филиппов-младший баллотируется в собрание депутатов Увельского района. Его отец депутат ЗСО Валерий Филиппов, повторно выдвинулся на выборы в ЗСО. Филипповым принадлежат доли в компании «Злак». «С обеих сторон принято заявление. Проводится доследственная проверка, по результатам будет принято решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Телефон Валерия Филиппова не отвечает. Контактов Сергея Сумина в распоряжении URA.RU не имеется.