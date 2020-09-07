07 сентября 2020

В центре Челябинска срезают асфальт, уложенный месяц назад. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория Публичной библиотеки. Челябинск, парковка, срезали новый асфальт
В Литературном сквере в центре Челябинска срезали свежий асфальт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинска взволновала срезка свежего асфальта в Литературном сквере за Публичной библиотекой в центре города. Подрядчик уложил покрытие около месяца назад, а накануне полностью демонтировал его, сообщил читатель URA.RU.

«Месяц назад только уложили асфальт. А вчера [7 сентября] его почему-то начали срезать», — сказал собеседник.

Территория Публичной библиотеки. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь Публичной библиотеки Екатерина Курочкина объяснила, что у заказчика работ были претензии к подрядчику. «Была недоработка подрядчика. Асфальт на проезде и парковке уложили плохо. Поэтому подрядчик его снял и уложит заново», — объяснила собеседница.

Литературный сквер разбит за Публичной библиотекой несколько лет назад на месте пустыря. Одно из первых деревьев посадил действующий тогда губернатор Борис Дубровский. В последние годы идет благоустройство территории, в которой руководство библиотеки ориентируется на местных так называемых урбанистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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