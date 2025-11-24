В «Единой России» подвели итоги выборов в четырех регионах
Результаты выборов показали большую поддержку партии
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В четырех регионах России 23 ноября прошли выборы депутатов представительных органов. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» получили 84% мандатов.
В ходе семи избирательных кампаний были определены депутаты представительных органов различных уровней. «38 депутатов кандидаты от „Единой России“ избраны на 32 мандата — это 84%», — сообщает «Единая Россия». Шесть мандатов (16%) — самовыдвиженцы.
Выборы состоялись в следующих субъектах РФ:
- Тверская область;
- Челябинская область;
- Республика Дагестан;
- Красноярский край.
Результаты выборов в разных территориальных единицах говорят о большой поддержке партии:
- на пяти выборах депутатов муниципальных округов все 26 мандатов (100%) получили кандидаты от «Единой России»;
- в городском округе также победил кандидат от «Единой России»;
- на выборах депутатов сельского поселения из 11 мандатов пять (45%) получили представители «Единой России».
Выборы прошли 23 ноября
Фото: официальный telegram-канал «Единой России»
