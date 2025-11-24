Логотип РИА URA.RU
В «Единой России» подвели итоги выборов в четырех регионах

Кандидаты-единороссы получили 84% мандатов на выборах 23 ноября
24 ноября 2025 в 18:52
Результаты выборов показали различные показатели поддержки партии

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четырех регионах России 23 ноября прошли выборы депутатов представительных органов. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» получили 84% мандатов.

В ходе семи избирательных кампаний были определены депутаты представительных органов различных уровней. «38 депутатов кандидаты от „Единой России“ избраны на 32 мандата — это 84%», — сообщает «Единая Россия». Шесть мандатов (16%) — самовыдвиженцы.

Выборы состоялись в следующих субъектах РФ:

  • Тверская область;
  • Челябинская область;
  • Республика Дагестан;
  • Красноярский край.

Результаты выборов в разных территориальных единицах говорят о большой поддержке партии:

  • на пяти выборах депутатов муниципальных округов все 26 мандатов (100%) получили кандидаты от «Единой России»;
  • в городском округе также победил кандидат от «Единой России»;
  • на выборах депутатов сельского поселения из 11 мандатов пять (45%) получили представители «Единой России».
Выборы прошли 23 ноября

Фото: официальный telegram-канал «Единой России»

