Челябинский губернатор предложил поддержать робототехнику цифровым рублем

Алексей Текслер озвучил варианты технологического развития РФ в качестве председателя комиссии Госсовета Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер представил предложения по ускорению технологического развития и повышению производительности труда на Межфракционной конференции в Госдуме. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

В частности, Текслер предложил запустить пилотный проект по применению инвестиционного цифрового рубля — целевых средств, движение которых возможно ограничить критериями расходования — в высокотехнологичных отраслях, прежде всего в промышленной робототехнике. Это позволило бы гарантированно направлять ресурсы на конкретные инвестиционные задачи и минимизировать влияние на инфляцию.

«Напомню, количество промышленных роботов в ближайшие годы в нашей стране должно вырасти минимум в 10 раз. Это тоже „указная“ задача, которую поставил президент. Мы целевым образом будем направлять цифровой инвестиционный рубль на решение подобных задач, и, повышая производительность труда, будем влиять на факторы, которые снижают инфляцию. При тех задачах, которые перед нами стоят, только бюджетного рычага недостаточно. Нужно находить более гибкий вариант», — резюмировал губернатор.

По его словам, экономике нужны «3D-деньги» — длинные, дешевые и доступные. Сегодня основным источником инвестиций остаются собственные средства предприятий, но для ускоренного развития необходимо кредитное плечо, тонко настроенное по отраслям. Это поможет запустить и ускорить создание необходимой стране промышленной продукции.

Также важнейшим фактором, определяющим устойчивость рынка труда и долгосрочную конкурентоспособность страны, является демография. «Демография очень тесно связана с экономикой. Это основной ресурс любой страны. Мы должны вкладываться в будущее в самом широком смысле этого слова, инвестировать в качество жизни, поддерживать наши семьи с детьми», — резюмировал Текслер.