Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Тяжелый грузовик врезался в забор школы №46 на перекрестке улиц Новороссийская и Машиностроителей в Челябинске. Момент ДТП попал на видеокамеры.

В записи видно, как тяжелая фура таранит ограждение и замирает. При этом жертвой ДТП мог стать прохожий, который чудом не угодил под автомобиль.

По информации URA.RU на месте аварии работают сотрудники ГАИ. Водитель дает показания. Предварительно, поставив машину под разгрузку, он не включил ручной тормоз.

Продолжение после рекламы

Обновлено 19:59

«По предварительной информации, водитель 1981 года рождения, оставив грузовой автомобиль „Хино“ без присмотра, не обеспечил его стояночным тормозом. В результате автомобиль начал самопроизвольное движение, в ходе которого совершил наезд на ограждение перильного типа и металлический забор. После столкновения водитель грузового автомобиля совершил маневр с целью освобождения места инцидента, после чего незамедлительно остановился. Сейчас он находится на месте происшествия вместе с экипажем ДПС, участвуя в оформлении случившегося. Пострадавших нет», — сообщили агентству в Госавтоинспекции Челябинска.