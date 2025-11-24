Полсотни тренеров нашли призвание в спортцентрах челябинских сел и городов

Галицын отметил эффективность программы «Земский тренер» в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 55 специалистов в рамках проекта «Земский тренер» нашли свое призвание в спортивных учреждениях сел и малых городов. У жителей небольших населенных пунктов есть такая же потребность заниматься физической культурой, как и у жителей больших городов, хотя развивать спорт там намного сложнее, отметил в разговоре с URA.RU депутат Законодательного собрания области Артемий Галицын.

«Развивать спорт в сельских территориях значительно сложнее. Недостаточно создать спортивные объекты и инфраструктуру. Нужно насытить это пространство людьми, тренерами, которые помогут заниматься спортом более профессионально и осознанно. И в этом как раз помогает программа „Земский тренер“», — отметил в разговоре с URA.RU Галицын.

В Челябинской области в рамках проекта «Земский тренер» с 2022 года уже 55 высококвалифицированных специалистов нашли свое место работы и призвание в спортивных сооружениях сел и малых городов. Тысячи людей, в том числе дети, молодежь, люди среднего возраста и даже пенсионеры, стали заниматься спортом регулярно.

Продолжение после рекламы

В селах и малых годах готовы работать не только тренеры из Челябинска и Магнитогорска, но и из других регионов страны. Для специалистов со средним профессиональным или высшим образованием, которые готовы переехать, областным законом установлена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей. Предполагается, что специалист отработает в выбранном месте не менее пяти лет.

В прошлом году депутаты Законодательного собрания Челябинской области расширили круг получателей выплаты. Теперь на нее могут претендовать специалисты, которые вернулись в родное село или малый город в течение двух лет после получения диплома. Это важный шаг для сохранения и возвращения молодых специалистов на свою малую родину, уверен Галицын.