Пермский инвалид, упавший на крыльце мэрии, наказал чиновников

Женщина отсудила 30 тысяч рублей за падение у здания мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае инвалид-колясочник отсудила 30 тысяч рублей за падение на крыльце мэрии. Административное дело рассматривалось Нытвенским районным судом, пояснили URA.RU в краевой организации «Всероссийское общество инвалидов».

«Инвалид первой группы Татьяна Боброва опрокинулась навзничь вместе со своей электроколяской, поднимаясь по пандусу администрации Нытвы, расположенной по ул. К. Либкнехта, 2а. Суд постановил компенсировать ей моральный вред, присудив 30 000 рублей», — указали в общественной организации.

URA.RU рассказывало, что инцидент произошел летом 2019 года. Коляска с 56-летней женщиной опрокинулась из-за неровности пандуса, который ведет в здание мэрии Нытвы. В результате падения инвалид получил переломы обеих рук. После инцидента прокуратура возбудила уголовное дело по статье о халатности должностных лиц. В мэрии Нытвы пострадавшую обвинили во лжи, указав, что травмы женщина могла получить в ином месте.