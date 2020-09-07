07 сентября 2020

Губернатору Куйвашеву представили будущего мэра кризисного города

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Верхняя Салда, ВСМПО Ависма и Титановая долина., лошадь, верхняя салда, титан - наша гордость и слава, телега, всмпо ависма
Гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов предложил своего кандидата на пост главы Верхней Салды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник цеха № 31 корпорации «ВСМПО-Ависма» Константин Носков был участником совещания с свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и гендиректором предприятия Сергеем Степановым. Это может значить, что Носков — кандидат на пост главы Верхней Салды, сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Куйвашеву был представлен начальник одного из цехов „ВСМПО-Ависма“. Таким образом, корпорация снова предстала, как субъект политических переговоров», — уточнил собеседник. По его словам, обсуждение кандидата проходит на фоне претензий прокуратуры, которая требует уволить мэра Михаила Савченко за погрешности в декларации о доходах. Вопрос подвис из-за того, что местные депутаты не могут собрать кворум.

Ближайшее заседание гордумы состоится 30 сентября. По данным инсайдеров URA.RU, депутаты на фоне окончания срока полномочий могут поддержать позицию крупнейшего городского предприятия и снять действующего главу, который ранее сам планировать сложить полномочия, но передумал.

Получить оперативный комментарий от представителей «ВСМПО-Ависма» и департамента информационной политики свердловского правительства не удалось. Обоим сторонам были отправлены запросы, ответы на которые получены не были.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды. Выручка предприятия из-за коронавирусного кризиса за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Предприятие на треть уменьшило объем выпускаемой продукции и секвестировало все непрофильные расходы. В городе также отмечен шестикратный рост безработицы.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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