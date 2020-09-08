Кремль отказался комментировать приговор Ефремову

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, песков дмитрий, портрет
Пресс-секретарь президента не сделал исключение из-за резонансного дела Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Решения судов не подлежат обсуждению со стороны Кремля, в том числе и приговор артисту Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не комментируем решения судов», — цитирует Пескова РИА «Новости». Таким образом, резонансное уголовное дело в отношении Ефремова не стало исключением.

Ранее Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении Михаила Ефремова. Актер признан виновным в совершении смертельного ДТП и приговорен к 8 годам колонии общего режима. Помимо этого, Ефремова обязали выплатить семье погибшего в аварии Сергея Захарова 800 тысяч рублей.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в июне этого года. Управляя своим внедорожником актер выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном доставки. В результате столкновения погиб водитель фургона Сергей Захаров. В крови актера были найдены следы алкоголя и наркотиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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