Кремль отказался комментировать приговор Ефремову

Пресс-секретарь президента не сделал исключение из-за резонансного дела Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Решения судов не подлежат обсуждению со стороны Кремля, в том числе и приговор артисту Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не комментируем решения судов», — цитирует Пескова РИА «Новости». Таким образом, резонансное уголовное дело в отношении Ефремова не стало исключением.

Ранее Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении Михаила Ефремова. Актер признан виновным в совершении смертельного ДТП и приговорен к 8 годам колонии общего режима. Помимо этого, Ефремова обязали выплатить семье погибшего в аварии Сергея Захарова 800 тысяч рублей.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в июне этого года. Управляя своим внедорожником актер выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном доставки. В результате столкновения погиб водитель фургона Сергей Захаров. В крови актера были найдены следы алкоголя и наркотиков.