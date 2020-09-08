Ефремова приговорили к 8 годам колонии

Михаил Ефремов ожидал, что его отправят в колонию на 8 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, признанному виновным в смертельном ДТП. Актер получил 8 лет колонии общего режима.

«Ефремов получил реальный срок», — пишет РИА «Новости». Также актера лишили права вождения транспортных средств на 3 года и обязали выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП. Остальным пострадавшим он выплатил по рублю, как они и заявляли.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водитель автомобиля Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков. Обвинение запрашивало для артиста 11 лет колонии общего режима. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев говорил, что актер не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору. В разговоре с адвокатом артист говорил, что считает, что его отправят в колонию на 8 лет.