Очереди из пациентов выстраиваются в областную больницу Тобольска Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В областную больницу №3 Тобольска выстраиваются огромные очереди из пациентов с признаками ОРВИ. Об этом горожане рассказали в одном из пабликов соцести «ВКонтакте», приложив подтверждающую видеозапись.

«Очередь в поликлинику с ОРВИ. Врачи не справляются с очередями», — подписала публикацию жительница Тобольска Тамара Филатова.

На видео — сразу две очереди. Одна — на улице, другая — внутри больницы (для пациентов с признаками ОРВИ вход в клинику отдельный). В комментариях к записи пользователи поддержали негодование автора. «Три часа выстоять с больным ребенком на улице, чтобы попасть на доврачебный прием. Класс! Слов нет!», — написала Анна Перевышина. «На дом врачи приезжают, если у ребёнка температура есть. А если нет, то езжайте сами в поликлинику. Мне так вчера ответили, когда я пыталась врача на дом вызвать», — заявила Светлана Варакина. «У меня заболел ребёнок. Хотела вызвать врача на дом. По телефону мне сказали, что вызовов много и температура у вас небольшая, приходите на приём сами. Я с больным ребенком поехала на автобусе, а как приехала, увидела, что придётся ждать очередь на улице», — пояснила Евгения Тарасова.

В областном департаменте здравоохранения пояснили, что прием пациентов в больнице идет в штатном режиме, но с учетом требований карантина. «В поликлинике соблюдаются все нормативные акты. Там не имеют права пускать большое количество людей одновременно в закрытые помещения. Им это просто запрещено», — сообщили в ведомстве.