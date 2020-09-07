Поводом для «северного турне» Евгения Куйвашева стали предстоящие выборы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Руководители Свердловской области один за другим объезжают северные города региона накануне предстоящих выборов в областное заксобрание. Как сообщил URA.RU член свердловского обкома КПРФ Габбас Даутов, накануне Карпинск посещал «политический» вице-губернатор Сергей Бидонько.

«Собрали ветеранов, и он убеждал их проявить гражданскую сознательность в отношении «Единой России», — рассказал коммунист. По данным URA.RU, 9 сентября в предвыборную поездку по северу региона отправится лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Главу региона ждут в Североуральске, Краснотурьинске и возможно в Карпинске. По официальной версии, он оценит подготовку муниципалитетов к выборам, по неофициальной — призовет местных жителей голосовать за единоросса Петра Соколюка, который в настоящее время занимает пост мэра Ивделя.

Вакантное место в заксобрании возникло после смерти вице-спикера Анатолия Сухова. В борьбе за мандат Соколюку противостоят представитель КПРФ Николай Заморин и член «Справедливой России» Андрей Бычков. Инсайдеры сообщали, что Бычков неожиданно получил активную поддержку местной молодежи.