03 сентября 2020

Свердловский губернатор готовится к выборному турне

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия паводка в Нижних Сергах. Свердловская область, куйвашев евгений
Ожидается, что поездка губернатора на север продлится 2-3 дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев может отправиться на север области, где состоятся довыборы в Заксобрание по Краснотурьинскому избирательному округу. Выезд запланирован на 9 сентября, знает собеседник URA.RU.

«В планах главы региона посещение Североуральска и Краснотурьинска, возможно — Карпинска. Речь не идет об инспекции, связанной с серьезными проблемами, скорее это ритуальный визит в территорию», — уточнил собеседник URA.RU.

В Департаменте информационной политики URA.RU сообщили, что у губернатора на следующей неделе в планах есть поездки и на север, и на восток области.

Ранее URA.RU сообщало, что на севере Свердловской области ждут вице-губернатора Сергея Бидонько. «На следующей неделе планирую посетить территории Северного управленческого округа, в частности, Краснотурьинск и ряд других городов, встретиться с мэрами», — отмечал в беседе с корреспондентом агентства Сергей Бидонько.

В Свердловской области 13 сентября 2020 года состоятся довыборы областного депутата по Краснотурьинскому избирательному округу №16. Кроме того, жители Махнево будут выбирать новый состав местной думы, также состоятся довыборы в ряд муниципальных дум, где освободились мандаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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