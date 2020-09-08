Топ-менеджера «Т Плюс» 5 раз наказали за холод в квартирах Перми

Главу ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера пять раз оштрафовали в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера наказали за холод в квартирах Перми и за недостаточно горячую воду. Кировский районный суд города опубликовал мотивированные решения по административным делам, которые инициировала инспекция жилнадзора (ИГЖН) Пермского края.

«Генеральный директор ПАО „Т ПЛЮС“ Вагнер А.А. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.23 КоАП РФ, в отношении него назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — сказано в решении суда. Аналогичные заключения содержатся еще в четырех делах об административных правонарушениях.

Вагнера наказали за то, что в некоторых пермских квартирах сотрудники ИГЖН осенью 2019 года выявили отсутствие отопления или отсутствие горячей воды надлежащей температуры. Данные решения, по своей сути, стали прецедентными для Пермского края, поскольку к ответственности привлечен не местный руководитель или иной сотрудник теплоснабжающей организации, а первое лицо федеральной компании.

При этом изначально защитникам Вагнера удалось оспорить постановления ИГЖН в суде первой инстанции. Но Пермский краевой суд эти решения отменил и отправил на новое рассмотрение, где привлечение Вагнера к ответственности признано обоснованным. Топ-менеджер имеет право обжаловать и данное решение. «Мы не согласны с решениями Кировского районного суда. Все они обжалованы в Пермском краевом суде», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс».