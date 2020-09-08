Вирусолог предупредил о неизлечимых последствиях коронавируса

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Машины скорой помощи. Курган, врач, машина скорой помощи, вызов врача
Вирус у детей грозит развитием неизлечимого заболевания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Взаимосвязь между коронавирусом и развитием детского многосистемного воспалительного синдрома, установленная Центром медицинских наук Техасского университета, может говорить о возникновении еще одной глобальной проблемы. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

«Когда ребенок заболел и инфекция пошла по такому пути (развитию многосистемного воспалительного синдрома) — это становится проблемой, но не очевидны методы ее решения. Если мы не можем медикаментозно бороться с вирусом, то, наверное, мы не сможем и лечить такой синдром», — рассказал Аграновский.

Профессор подчеркнул, что взаимосвязь, установленная американскими учеными, вполне возможна. Так как коронавирус не привязан к какой-то определенной группе тканей и, согласно научным публикациям, способен поражать нервную и другие системы, включая мозг.

Ранее ученые Центра медицинских наук Университета Техаса выпустили исследование, в котором выявили развитие многосистемного воспалительного синдрома у детей на фоне заболевания коронавирусом. По словам американских специалистов, данный синдром может развиться даже в случае, если ребенок переносит вирус в легкой форме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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