Названа смертельная опасность для переболевших COVID детей

Коронавирус грозит детям воспалением внутренних органов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Многосистемный воспалительный синдром, развивающийся у детей на фоне заболевания коронавирусом, грозит еще большей опасностью, чем сама инфекция. Об этом в своем исследовании рассказали ученые Центра медицинских наук Университета Техаса.