Названа смертельная опасность для переболевших COVID детей

Многосистемный воспалительный синдром, развивающийся у детей на фоне заболевания коронавирусом, грозит еще большей опасностью, чем сама инфекция. Об этом в своем исследовании рассказали ученые Центра медицинских наук Университета Техаса.
«Коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2) распространился по всему миру с угрожающей скоростью. Предыдущие отчеты предполагали, что инфицированные дети очень устойчивы к болезни и, как правило, у них она протекает в легкой форме. Однако появилось новое и потенциально опасное для жизни детское заболевание, известное как MIS-C или PIMS-TS», — сообщают ученые.
По словам врачей, воспалительный синдром может развиться у ребенка даже на фоне легкой формы заболевания коронавирусом. Смертность от данного заболевания среди детей превышает смертность от самого коронавируса. Так, по данным исследования, из 662 детей с выявленным синдромом скончались 11 человек.
Сам синдром проявляется в виде воспалительного процесса, поражающего сердце, легкие, почки, мозг и глаза. Автор исследования неонатолог Альваро Морейра сравнил заболевание с другим синдромом — болезнью Кавасаки, но, по словам врача, сами воспалительные процессы протекают быстрее и тяжелее для детского организма.
Среди симптомов заболевания ученые перечислили лихорадку, боли в животе, рвоту и диарею, сыпь и конъюнктивит. При обнаружении у переболевшего коронавирусом ребенка подобных симптомов врачи советуют родителям незамедлительно обращаться в больницу.
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