По прогнозу агентства, региона вряд ли выйдет из карантина в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число ежедневных новых случаев заражения коронавирусом в Курганской области держится примерно на одном уровне. При этом коэффициент распространения инфекции не позволяет вводить новые послабления в регионе. Только в оптимистичном прогнозе URA.RU курганские власти смогут ввести послабления в ближайшее время.

Для нового этапа снятия ограничений региону нужно четыре дня подряд иметь не менее 207 свободных коек, тестировать на COVID-19 от 70 человек на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции на разных этапах должен быть ниже 1,0; 0,8 или 0,5.

Курганским властям рекомендуется ввести послабления, если данный коэффициент продержится четыре дня подряд ниже 0,5. В ближайшие семь дней такое возможно только при оптимистичном сценарии. Для этого количество новых случаев заражения должно ежедневно снижаться на шесть человек.

При других сценариях послабления маловероятны. По стабильному прогнозу в регионе будут ежедневно регистрировать по 24 новых случая заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). Ситуация ухудшится, если число новых зараженных не будет меняться (пессимистичный прогноз).

В области продолжает действовать масочный режим. На 8 сентября в регионе подтвердили 3198 случаев коронавирусной инфекции за все время эпидемии.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU