Адвокат рассказал, что именно ждет Михаила Ефремова в колонии

По мнению юриста, отбывать свой срок Михаил Ефремов будет в спокойной обстановке Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Известность Михаила Ефремова сыграет ему на руку во время пребывания в колонии, а особый контроль со стороны сотрудников учреждения позволит поправить пошатнувшееся здоровье. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.

«Человек из телевизора всегда в почете в колонии. К нему относятся с должным пиететом и уважением. Тем более, все понимают непростую ситуацию, в которой оказался Ефремов», — рассказал Миронов. По его словам, отбывать срок актер будет достаточно спокойно.

Адвокат также подчеркнул, что помимо осужденных, особое внимание к Ефремову будет уделено и со стороны сотрудников исправительного учреждения. «Ефремов будет на особом контроле, что, в принципе, для него хорошо. Потому что он будет ограничен в алкоголе и наркотиках, что позволит ему поправить здоровье», — добавил Миронов.

Ранее Пресненский районный суд Москвы вынес приговор совершившему смертельное ДТП Михаилу Ефремову. Актер приговорен к 8 годам колонии общего режима. Помимо этого, он обязан выплатить семье погибшего в ДТП 800 тысяч рублей.

Резонансное ДТП Михаил Ефремов совершил в июне этого года. Управляя своим внедорожником нетрезвый актер выехал на встречную полосу, где протаранил фургон доставки. Водитель фургона Сергей Захаров скончался на месте.