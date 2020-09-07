07 сентября 2020

Оппозиция проведет в ЯНАО запрещенное властями мероприятие

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Первомай в Москве. Москва, митинг кпрф, первое мая, коммунисты
Митинги и шествия пройдут в Ноябрьске 14—17 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Кандидат в законодательное собрание ЯНАО от КПРФ Александр Бондарчук намерен провести в Ноябрьске митинг и шествие, несмотря на отказ, полученный в городской администрации. Документ, уведомляющий мэрию, политик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Подпись под уведомлением поставили депутат гордумы Ноябрьска Бондарчук и первый секретарь окружкома КПРФ Елена Кукушкина. «Подтверждаем свое намерение провести публичные мероприятия в виде шествия и митинга», — указывают организаторы.

Митинг и шествие под лозунгами «Мы за честные и чистые выборы!», «Нет фальсификациям!» и «Долой самозванцев!» коммунисты намерены провести в Ноябрьске 14 — 17 сентября с 11.50 до 15.00. В шествии без перекрытия уличного движения примет участие до 10 человек, в митинге — до 30 человек.

По словам организаторов, мэрия Ноябрьска незаконно отказала им в проведении данных мероприятий. Как объясняют кандидаты-коммунисты, публичные мероприятия численностью до 100 человек согласуются с местными властями «в уведомительной форме».

В администрации Ноябрьска на вопрос о том, будут ли приняты меры к организаторам митинга, ответили, что следить за порядком и составлять административные протоколы — обязанность уполномоченных лиц. «За проведение несанкционированных публичных мероприятий Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность», — пояснили в мэрии.

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