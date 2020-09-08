Участника антикадыровского паблика заставили сесть на бутылку

Молодой человек на видео извинился за свою антикадыровскую деятельность и сел на бутылку Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В интернете появилось видео, на котором якобы бывший модератор чата оппозиционного telegram-канала 1ADAT «извиняется» за то, что выступал против главы Чечни Рамзана Кадырова и садится на бутылку. Где сейчас находится молодой человек — неизвестно.

«В субботу он перестал выходить на связь с администраторами, а вчера в общий чат скинули это видео. Мы не знаем, где он сейчас находится», — цитирует представителя 1ADAT «Коммерсант». Администраторы паблика считают, что юношу заставили это сделать.

Парень на ролике сказал, что ему 19 лет. Ни он сам, ни его родные не обращались за помощью в чеченский аппарат уполномоченного по правам человека. Тем не менее, в ведомстве готовы проверить происходящее на видео, по информации издания. Полиция пока не комментировала инцидент, отмечает газета.

1ADAT резко критикует власти Чечни. Паблик пишет о похищениях местных жителей и богатой жизни чиновников. Канал имеет 7,8 тысяч подписчиков в telegram и более 22 тысяч в Instagram.