07 сентября 2020

Тюменский школьник раскрыл детали урока с захватом заложников. «Вели себя как настоящие террористы»

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По словам учеников, лже-террористы вели себя с детьми грубо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Один из пятиклассников, оказавшихся на уроке с «захватом заложников» в ишимской школе №2 рассказал о том, что мужчины, переодетые в террористов, хватали детей за головы и заставляли их смотреть в пол. Об этом URA.RU сообщили родители школьника. По их словам, о готовящемся «уроке безопасности» учеников никто не предупреждал.

«У них был обычный урок технологии. Ворвались эти переодетые мужчины, сказали детям не поднимать глаз. Ну и вообще, начали вести себя как настоящие террористы. За какие-то неправильные ответы могли схватить за голову, как-то толкнуть. Многие дети от страха плакали. Одна девочка, защищая класс, кинулась одному из мужчин в маске в ноги. Мальчику, у которого проблемы с сердцем, стало плохо», — пояснили агентству собеседники на условиях анонимности.

Родители уточнили, что мужчины в балаклавах хватали детей за шею и голову не в шутку, а с применением силы. В «террористах» ученики узнали старшеклассников, которые обучаются в кадетском классе этой же школы. Некоторых детей сразу после урока отвели к школьному медику.

Получить оперативный комментарий у администрации ишимской школы №2 URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. На звонки редакции в областном департаменте образования также никто не ответил: туда направлен аналогичный запрос. Ранее агентство писало о том, что в Ишиме произошел скандал из-за урока с захватом заложников.

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