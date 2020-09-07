Урок был посвящен событиям с захватом школы в Беслане Фото: depositphotos.com

В школе №2 города Ишима произошел скандал из-за урока, на котором актеры в костюмах террористов взяли в заложники учеников пятого класса. Об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» рассказали возмущенные родители школьников. По их словам, о готовящемся спектакле пятиклассников никто не предупредил.

«Взяли в заложники для того, чтобы показать детям, как следует себя вести при террористических актах. По словам родителей, их никто не предупреждал о данном мероприятии. И детей, соответственно, тоже.», — утверждает анонимный автор публикации.

По его словам, после антитеррористического урока одному из учеников стало плохо и он покинул школу в сопровождении родителей. Позже ему пришлось вызывать скорую помощь. Теперь школу ждет проверка, сообщила URA.RU директор департамента по социальным вопросам местной администрации Надежда Сабаева.

«Каждый год у нас проходят тематические уроки, в том числе, посвященные событиям в Беслане. И в этом году прошло мероприятие с элементами театрализации, с просмотром фильмов, с минутой молчания. После того, как информация об уроке в школе №2 взбудоражила соцсети, мы приняли решение проверить учебное заведение», — пояснила она агентству.