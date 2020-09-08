Следователи задержали замминистра энергетики России

После обысков в Минэнерго РФ следователи задержали заместителя министра Анатолия Тихонова. Чиновника подозревают в мошенничестве.
«С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере», — пишет telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник среди правоохранителей. Меру пресечения для чиновника выберет суд.
8 сентября ФСБ и Следственный комитет устроили обыски на рабочих местах и в квартирах руководящих чиновников министерства энергетики. Также обыски прошли у замглавы «Российского энергетического агентства» Игоря Кожуховского.
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