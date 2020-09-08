Следователи задержали замминистра энергетики России

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, наручники, суд, судебный процесс, задержание
Замминистра подозревают в мошенничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После обысков в Минэнерго РФ следователи задержали заместителя министра Анатолия Тихонова. Чиновника подозревают в мошенничестве.

«С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере», — пишет telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник среди правоохранителей. Меру пресечения для чиновника выберет суд.

8 сентября ФСБ и Следственный комитет устроили обыски на рабочих местах и в квартирах руководящих чиновников министерства энергетики. Также обыски прошли у замглавы «Российского энергетического агентства» Игоря Кожуховского.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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