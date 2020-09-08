В Минэнерго РФ прошли обыски и допросы

Сотрудники ФСБ провели обыски на рабочих местах и в квартирах чиновников Министерства энергетики России. По информации газеты «Коммерсант», следственные действия прошли в рамках уголовного дела о предполагаемом мошенничестве в особо крупном размере.
«Сотрудники СКР и службы экономической безопасности ФСБ, разбившись на несколько групп, отправились по рабочим местам и квартирам руководящих сотрудников Минэнерго», — сообщает «
Газета также сообщает, что после проведенных обысков Кожуховского доставили на допрос в Следственный комитет РФ. Анатолия Тихонова также допросят.
На момент публикации получить оперативный комментарий от Минэнерго РФ по поводу обысков не удалось.
Подписывайтесь на URA.RU в