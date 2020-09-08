В Минэнерго РФ прошли обыски и допросы

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Чинонвиков ведомства доставили на допрос Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники ФСБ провели обыски на рабочих местах и в квартирах чиновников Министерства энергетики России. По информации газеты «Коммерсант», следственные действия прошли в рамках уголовного дела о предполагаемом мошенничестве в особо крупном размере.

«Сотрудники СКР и службы экономической безопасности ФСБ, разбившись на несколько групп, отправились по рабочим местам и квартирам руководящих сотрудников Минэнерго», — сообщает «Коммерсант». По данным издания, обыски прошли у замминистра энергетики Анатолия Тихонова, замглавы «Российского энергетического агентства» Игоря Кожуховского, а также других чиновников.

Газета также сообщает, что после проведенных обысков Кожуховского доставили на допрос в Следственный комитет РФ. Анатолия Тихонова также допросят.

На момент публикации получить оперативный комментарий от Минэнерго РФ по поводу обысков не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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