Актер Юрий Назаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Юрий Назаров заразился коронавирусом Фото: Барканов-ст /Википедия

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Народный артист России Юрий Назаров находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из московских клиник. Как сообщила дочь артиста Татьяна Назарова, у него обнаружили коронавирус.

По словам Татьяны Назаровой, 83-летний артист болеет девятый день, но лишь недавно его состояние резко ухудшилось. «У него коронавирус. Сейчас все под контролем. Он в реанимации, но это все некритично. Потому что он не на ИВЛ…», — рассказала Захарова РЕН ТВ.

В разговоре с «Пятым каналом» дочь артиста отметила. что врачи пока не дают никаких прогнозов. «У него как раз сейчас в данный момент — кризис. Сколько он продлится…. И вот после кризиса должно быть улучшение. Иначе и быть не может», — рассказала Назарова.

На счету Юрия Назарова больше сотни ролей в советских и российских картинах. В частности, он играл в фильмах «Сталинград», «Бой с тенью», «Земля Санникова», «Демидовы», «Лошади в океане» и других.