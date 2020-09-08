Банки стали навязывать клиентам страховку от хищения денег с карт

Клиенты пожаловались на Сбербанк из-за навязанной страховки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Клиенты Сбербанка стали массово жаловаться на то, что менеджеры кредитной организации заставляют покупать страховку для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. В среднем такая страховка обходится клиенту в 1 300 рублей.

Один из клиентов Сбербанка при получении перевыпущенной карты не мог ее забрать, пока не подключил услугу «Защита карты» — страховка от несанкционированных операций на сумму до 60 тысяч рублей, пишет «Коммерсант». При этом менеджеры не стали уточнять, что клиент от страховки может отказаться. Как указывает газета, этот случай не единичный — на форумах клиенты Сбербанка часто жалуются на навязанную услугу.

В Сербанке изданию заявили, что оформление страхового договора «не является условием выдачи карты». При этом в финорганизации не стали отвечать на вопрос о причинах резкой активизации усилий сотрудников по продаже страховок от хищений. Там заявили, что в течение 14 дней после оформления страховки клиент может «расторгнуть договор и вернуть уплаченную премию в полном объеме».

О том, что страховка от хищения средств с карты существует рассказали также в Райффайзенбанке, «Русском стандарте» и ВТБ, но везде подчёркивают, что страховка не является обязательной. В Центробанке в свою очередь отмечают, что навязывание услуги по страхованию неприемлемо.