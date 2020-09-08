Из этого оружия, найденного полицейскими в нежилом помещении, курганские бандиты убивали людей Фото с сайта МВД медиа

Первое заседание по уголовным делам на курганскую банду Дмитрия Романова, которая подозревается в похищении и убийстве уральских предпринимателей, состоится 16 сентября. Тома дела уже направлены в суд. Видео задержания некоторых преступников из банды было опубликовано на сайте МВД медиа.

Согласно данным сайта облсуда, материалы разбиты на три части — отдельно будут судить Романова и его подельника Александра Афанасьева, которые заключили сделку со следствием. «Дело остальных пятерых членов банды, четверо из которых задержаны недавно, выделено в отдельное производство. Им грозят пожизненные сроки», — отметил инсайдер, знакомый с ситуацией.

С его слов, на банду удалось выйти благодаря их оплошности. Обычно бандиты закапывали тела. Но в одном из последних похищений они украли не того бизнесмена, за которого планировали получить выкуп. После убийства преступники бросили мужчину в гараже вместе с машиной. На теле убитого и были найдены следы ДНК, которые привели к подозреваемым, отбывающим сроки за угоны машин.

Источник из криминальной среды рассказал URA.RU, что банда действовала нагло даже по меркам уголовного мира. «Дела расследуются по тем, кто убит. Но нам известны факты, когда, например, преступники почти сутки возили одного из директоров банка, и он остался жив. Возможно, смог откупиться. Но заявление в полицию он не писал. Неизвестно, сколько еще пострадавших и почему они 10 лет безнаказанно похищали и убивали людей», — уточнил инсайдер.

Банда орудовала с 2006 по 2015 годы в Курганской, Свердловской областях и Тюменской областях. От рук преступников погибло 5 человек.