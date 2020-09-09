МИД РФ: ситуация с Навальным нужна Западу для усиления санкций

На Западе не беспокоятся о здоровье Алексея Навальном так же сильно, как о введении санкций, считают в МИД РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Главной задачей антироссийской кампании по делу блогера Алексея навального является мобилизация санкций. Об этом заявили в МИД РФ.

«В МИД России уверены, что основная задача антироссийской кампании по инциденту с Навальным — не забота о здоровье Навального, а мобилизация санкций», — пишет ТАСС. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что нападки со стороны стран G7 безосновательны. Ранее министры иностранных дел стран «Большой семерки» заявили, что Россия обязана прояснить, кто ответственен за ситуацию Алексеем Навальным, и привлечь виновных к ответственности.

Навальному внезапно стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет пришлось срочно посадить в Омске. Там блогер впал в кому. Позже его семья настояла на том, чтобы Навального перевезли на лечение в Германию, пишет агентство Nation news. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что происходящее вокруг блогера — спланированная акция против России, передает «Дни.ру». Навальный вышел из комы 7 сентября.