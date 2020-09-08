МИД стран G7: отравление Навального подтверждено

Зарубежные главы дипломатических ведомств считают, что отравление Алексея Навального подтверждено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Россия обязана прояснить, кто ответственен за ситуацию с оппозиционным блогером Алексеем Навальным, а также привлечь виновных к ответственности. С таким заявлением выступили главы МИД стран, входящих в G7.

«Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности», — говорится в совместном заявлении дипломатов, которое приводит RT. Они заявляют, что осуждают «подтверждённое отравление», а случившееся называют «ударом по демократии и политическому плюрализму» в РФ.

О ситуации с Навальным и выводы немецких специалистов сообщил главам дипломатических ведомств представитель ФРГ. В сообщении утверждается, что блогер был подвержен препаратам с веществами из группы «Новичок».

«Нападение на лидера оппозиции… представляет собой серьезную угрозу мужчинам и женщинам, защищающим политические и гражданские свободы, которые Россия согласилась гарантировать», — заявили подписавшиеся.

Ранее стало известно об улучшении состояния Алексея Навального. По информации ТАСС, блогера вывели из искусственной комы, в настоящее время он уже реагирует на обращения окружающих. Военный эксперт ООН Игорь Никулин считает, что улучшение самочувствия Навального говорит о том, что при его возможном отравлении не использовались вещества группы «Новичок».