В свердловской статистике по COVID — антирекорд месяца по смертям

В больницах находится почти четыреста свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 9 сентября зарегистрировано 11 смертей пациентов, больных COVID-19. Данные сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. В сентябре таких высоких показателей еще не было. Последний раз 12 смертей регистрировалось 26 августа.

«На Среднем Урале выявлено 115 новых случаев COVID-19», — сообщили в штабе. Также представители штаба уточнили, что госпитализировано 384 человека. Состояние 86 из них оценивается как тяжелое, 78 находится в реанимации, в том числе 42 — на аппаратах ИВЛ. За сутки выздоровело 56 больных коронавирусом.

Всего в регионе с начала эпидемии заболело 26 401 свердловчан, выздоровели 20 480 человек. Скончалось 495 жителей региона.