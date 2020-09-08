08 сентября 2020

В свердловской статистике по COVID — антирекорд месяца по смертям

© Служба новостей «URA.RU»
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В больницах находится почти четыреста свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 9 сентября зарегистрировано 11 смертей пациентов, больных COVID-19. Данные сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. В сентябре таких высоких показателей еще не было. Последний раз 12 смертей регистрировалось 26 августа.

«На Среднем Урале выявлено 115 новых случаев COVID-19», — сообщили в штабе. Также представители штаба уточнили, что госпитализировано 384 человека. Состояние 86 из них оценивается как тяжелое, 78 находится в реанимации, в том числе 42 — на аппаратах ИВЛ. За сутки выздоровело 56 больных коронавирусом.

Всего в регионе с начала эпидемии заболело 26 401 свердловчан, выздоровели 20 480 человек. Скончалось 495 жителей региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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