Названы самые востребованные специальности в пермских колледжах

Машиностроение стало одним из популярных направлений для обучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самыми популярными специальностями среди абитуриентов, поступающих в пермские техникумы и колледжи (ссузы), стали информационные технологии и машиностроение. Об этом рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина в ходе заседания краевого правительства, состоявшегося в среду, 9 сентября.

«Наиболее востребованные специальности среди абитуриентов, где самый большой конкурс, это „информационные системы и программирование“ (в среднем, 17 человек на место), „технологии машиностроения“, „туризм“, „компьютерные системы и комплексы“ и „дошкольное образование“ (в среднем, 10 человек на место)», — сообщила Кассина.

Невостребованными в средних специальных учебных заведениях остались почти 450 мест, большинство из которых, как отметила министр образования, «сельскохозяйственной направленности». Ряд специальностей остаются непопулярными среди абитуриентов по ряду причин, пояснила Кассина: низкая зарплата, тяжелая работа, отсутствие мест для прохождения практики.

В условном рейтинге учебных заведений лидирующую позицию занял Авиационный техникум Перми, где по словам министра, в этом году на одно место претендовало в среднем 11 человек, а по некоторым специальностям — 20 человек на место. На втором месте по популярности среди абитуриентов — Пермский нефтяной колледж. Высокий конкурс также был в Пермском колледже предпринимательства и сервиса, Краевом индустриальном техникуме, Пермском техникуме промышленных и информационных технологий.