В ХМАО из Сирии вывезут девять спасенных детей

Девять детей ХМАО пытаются вывезти из Сирии Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Из Сирии в ХМАО будут доставлены девять российских детей. Их разместят у родственников в Югре. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

«Пока у нас нет сведений, когда получится вывезти всех детей, сейчас полный пакет документов собран только на одного ребенка. Там есть дети, родившиеся на территории Сирии, их сложнее всего вывезти. У всех родственников берутся образцы ДНК, чтобы подтвердить родственную связь, оформляются все документы через суд, ЗАГС и УФМС, только после этого получается вывезти», — сообщила Моховикова корреспонденту URA.RU.

Детский омбудсмен в Югре отметила, что матери либо сами соглашаются на возврат детей в Россию, либо их уже нет в живых. «О подобных случаях нам рассказывают родственники: например, их дочь или сестра уехала в Сирию, — после чего мы начинаем поиски. Возможно, этой партией детей все не ограничится», — отметила Моховикова

Ранее URA.RU сообщало, что из Сирии в ХМАО доставили девочку, мать которой отбывает пожизненный срок в сирийской тюрьме за пособничество террористам. Как отметила Моховикова, сейчас с девочкой все хорошо, омбудсмен постоянно поддерживает связь с ее опекунами.