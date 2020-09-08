Мэр Екатеринбурга поручал модернизировать водоотведение в городе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отставка директора МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС) Александра Репина связана с недоработками при ремонте на улице Горького. Как сообщил источник URA.RU в горадминистрации, мэр Александр Высокинский по возвращении из командировки в Нью-Йорк в октябре 2018 года поручал менеджеру модернизировать систему водоотведения по американскому образцу.

В частности, глава города просил Репина сделать так, чтобы на новых городских участках появились ливневые стоки под поребриками. «Обычные ливневки легко засоряются: идет дождь, полиэтиленовый пакет смывает с тротуара, он полностью закрывает решетку, и из-за этого засора город лишается ливневки. Вода не уходит, образуется огромная лужа, потоп. Поэтому под бордюрами нужно было сделать стоки, которые бы дублировали слив на дороге и которые невозможно забить пакетами», — объясняет логику властей городской чиновник.

По его словам, во время объезда улицы Горького Высокинский заметил, что это решение не было реализовано. «Хотя известно, насколько принципиален качественный ремонт этой улицы. По сути, это тренировка перед благоустройством улицы Вайнера в преддверии 300-летия города», — объяснил инсайдер.

Мэр просил чиновников изменить форму люков в городе, но поручение не исполнили Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кроме того, руководство ВОИС не исполнило поручение мэра о новых канализационных люках. По информации URA.RU, ранее Высокинский попросил, чтобы там, где это требуется, новые люки были не круглыми, как сейчас, а квадратными — это увеличило бы проходимость уборочной техники. «Из-за того, что люки круглые, тротуары выдалбливают под их форму. Мусор, накапливающийся в этих частях, не убирается», — описал ситуацию источник в мэрии. «В итоге с Репиным решили расстаться», — заключил он.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга не стали комментировать новую информацию об отставке директора ВОИС. Как писало URA.RU, с прошлой недели этот пост занимает Вячеслав Черемных.