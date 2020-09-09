Россию возмутила реакция Германии на запросы по Навальному

МИД РФ недоволен тем, что Берлин не отвечает на официальные запросы по Навальному Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Россия недовольна работой властей Германии с российскими официальными запросами по делу госпитализированного блогера Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, легитимные, законные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до общественности», — приводит слова Лаврова РИА «Новости». Глава МИДа напомнил, что Германия больше недели не отвечала на запросы России и «высокомерно реагировала» на напоминания об этом.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет экстренно в Омске. Там блогер впал в кому. Позже его семья настояла на том, чтобы Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи объявили, что блогера отравили веществом из группы «Новичок». Однако представитель МИД России Мария Захарова уверена, что Берлин «блефует, обслуживая грязную политическую возню», передают «Аргументы недели». Навальный вышел из комы 7 сентября.