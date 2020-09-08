Структура президента берет под контроль выборы в Челябинске

Иван Засурский приедет проконтролировать выборы в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Иван Засурский прилетит в Челябинск для наблюдения за выборами в заксобрание области. Его ждут в регионе 11 сентября, сообщил URA.RU председатель облизбиркома Сергей Обертас.

«Нам сообщили, что наблюдателем на выборах будет представитель совета по правам человека при президенте РФ Иван Засурский. Предварительно ждем его вечером 11 сентября», — сказал Обертас. Засурский уже приезжал в Челябинск в качестве наблюдателя от СПЧ. Это было на президентских выборах 2018 года.

11-13 сентября в регионе пройдет самая масштабная кампания. Одновременно жители будут выбирать депутатов и заксобрания области, и всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного.