Главе челябинского района перед выборами пытались проколоть шины

Наталья Лощинина рассказала об инцидентах перед выборами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В отношении главы Коркинского района (Челябинская область) Натальи Лощининой за несколько дней до выборов предпринято несколько провокаций. Как сообщила Лощинина URA.RU, 9 сентября вандалы изуродовали баннер, посвященный 75-летию Победы, разместив на нем призывы к главе уйти в отставку. Ранее под ворота дома, где живет Лощинина, неизвестные закинули гвозди без шляпок, рассчитывая повредить шины автомобиля.

«Эти гвозди увидел мой муж и обошлось без порчи колес, — говорит Лощинина. — А вот баннер очень жалко. Изрисовали черной краской». По словам главы сейчас полиция изучает видео с камер наблюдения. Был заснят автомобиль, на котором уезжали вандалы.

В Коркинском районе одновременно с выборами в заксобрание региона пройдут выборы депутатов районного собрания, горсовета Коркино и совета депутатов поселка Первомайский. Глава района связывает инциденты с предстоящими выборами. Голосование пройдет с 11 по 13 сентября.

Полиция ищет вандалов Фото: читатель URA.RU