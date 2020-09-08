В Тобольске готовится к запуску суперсовременный завод сортировки отходов Фото: пресс-служба «ТЭО»

В Тобольске готовится к запуску современный мусоросортировочный завод. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Тюменского экологического объединения».

Завод, построенный в рамках концессии, уже поставлен на кадастровый учет и передан в собственность Тюменской области. В ближайшее время он начнет принимать отходы для сортировки, а плановый выход на проектную мощность — декабрь 2020 года.

«Новый завод, как и действующий в Тюмени, полностью оснащен всем необходимым современным оборудованием. Сортировочный комплекс в Тобольске — это часть общего экологического кластера в Тюменской области. Его запуск приближает регион к появлению первой в УрФО, а возможно, и в России, полноценной системы обработки отходов», — отметил руководитель «ТЭО» Константин Фрумкин.

Завод оснащен самым современным оборудованием, что позволит проводить сортировку различных видов отходов. «Запуск такого объекта очень важен для города. Особенно по той причине, что там есть сортировка отходов: пластика, металлов. Я уже выезжал на завод, но после выборов мы приедем с комиссией, посмотрим и оценим состав и мощность, посмотрим, как будет запускаться [предприятие]», — отметил спикер гордумы Тобольска Андрей Ходосевич.

Завод будет обслуживать не только Тобольск, но также Тобольский, Уватский, Вагайский районы и часть Ярковского. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область является первопроходцем в реализации нацпроекта «Экология». В 2014 году было заключено концессионное соглашение, которое позволит создать в Тюменской области новый экологический кластер. Помимо заводов в Тобольске и Тюмени, осенью этого года также будет закончено строительство сортировочного завода в Ишиме и мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей.

Завод оснащен самым современным оборудованием Фото: пресс-служба «ТЭО»

Благодаря сортировке в Тобольске кратно уменьшится объем мусора, который будет утилизироваться на полигоне Фото: пресс-служба «ТЭО»

Завод запустят в ближайшее время, а к концу года объект выйдет на проектную мощность Фото: пресс-служба «ТЭО»