08 сентября 2020

Свердловскую чиновницу уволят из-за ложной статистики по COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Андрей Карлов планирует новые перестановки Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Неточности в учете больных корнавирусом в Свердловской области могут грозить отставкой руководителю ГАУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» Татьяне Трофимовой. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник в медицинской среде.

«Все эти кривотолки про неправильную статистику приведут к отставке Трофимовой. К тому же давно сложилась традиция — каждый новый министр назначает своего директора МИАЦ», — рассказал инсайдер. Он уточнил, что претендентом на должность может стать директор МИАЦ Екатеринбурга Сергей Тарадай, который, по словам собеседника агентства, в хороших отношениях с главой регионального минздрава Андреем Карловым.

Министр в разговоре с корреспондентом URA.RU уклонился от ответа на вопрос о предстоящей отставке руководителя МИАЦ, однако признал, что создана комиссия, которая проверит правильность статистики по коронавирусу, в том числе — учет смертельных случаев. «Задача — сделать так, чтобы никаких сомнений в правильности статистики уже не было», — пояснил он. Татьяна Трофимова прочитала сообщение корреспондента в мессенджере, однако не ответила на него.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...