Свердловскую чиновницу уволят из-за ложной статистики по COVID

Андрей Карлов планирует новые перестановки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Неточности в учете больных корнавирусом в Свердловской области могут грозить отставкой руководителю ГАУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» Татьяне Трофимовой. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник в медицинской среде.

«Все эти кривотолки про неправильную статистику приведут к отставке Трофимовой. К тому же давно сложилась традиция — каждый новый министр назначает своего директора МИАЦ», — рассказал инсайдер. Он уточнил, что претендентом на должность может стать директор МИАЦ Екатеринбурга Сергей Тарадай, который, по словам собеседника агентства, в хороших отношениях с главой регионального минздрава Андреем Карловым.

Министр в разговоре с корреспондентом URA.RU уклонился от ответа на вопрос о предстоящей отставке руководителя МИАЦ, однако признал, что создана комиссия, которая проверит правильность статистики по коронавирусу, в том числе — учет смертельных случаев. «Задача — сделать так, чтобы никаких сомнений в правильности статистики уже не было», — пояснил он. Татьяна Трофимова прочитала сообщение корреспондента в мессенджере, однако не ответила на него.